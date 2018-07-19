В Актау обсуждены вопросы по расширению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Актау обсуждены вопросы по расширению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном, говорится в сообщении посольства Туркменистана в Казахстане.

Как отмечается, 16 июля состоялся рабочий визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Казахстан Тойлы Комекова в город Актау Мангистауской области.

В рамках программы визита, Посол Туркменистана побывал на официальной встрече с Акимом Мангистауской области Е. Тугжановым. На встрече обсуждались вопросы подготовки к предстоящему саммиту Глав прикаспийских государств, а также вопросы по расширению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном, в свете поручений глав обоих государств по углублению взаимодействия приграничных областей.

Было отмечено, что по инициативе Президента Туркменистана на саммите готовятся к подписанию проекты по развитию торгово-экономических отношений и проекты по вопросам транспортного сотрудничества с прикаспийскими странами.

В данной встрече приняли участие руководитель аппарата А.К. Рзаханов и руководитель пресс-службы акима Мангистауской области С. Сулеев.

По окончании встречи Т. Комеков посетил АО «НК «Актауский международный морской торговый порт». Президент порта А.Н. Турикпенбаев провел ознакомительную экскурсию с деятельностью порта. В ходе визита были продемонстрированы производственные мощности кранов и обсуждены перспективы увеличения грузооборота между портами двух стран. Также в данной поездке присутствовали главный специалист Управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области А. Досанов, атташе Консульства Туркменистана Э. Перманов. В завершении встречи, Президент порта пригласил Т. Комекова принять участие в предстоящем Каспийском форуме, который пройдет в сентябре текущего года.

Также Т. Комеков посетил ТОО «Порт Курык», который находится на восточном побережье Каспийского моря, в 70 км от города Актау. Целью визита было ознакомление с перечнем оказываемых услуг и имеющейся инфраструктурой порта. Генеральный директор порта Сактаганов Мырзабек Жанапиевич провел ознакомление с действующей частью предприятия.

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