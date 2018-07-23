Тюменская область намерена начать поставки своей продукции в Казахстан

23 июля 2018 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предприятия Тюменской области намерены начать поставки продукции в торговые сети Казахстана.

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) области.

Отмечается, что в ходе визита бизнес-миссии предпринимателей региона в Астану были обсуждены возможности сотрудничества.

"За четыре дня поездки, организованной ТПП и Центром поддержки экспорта, тюменские предприниматели представили свою продукцию и наладили прямые контакты с крупными торговыми сетями Казахстана. Благодаря организованным встречам во время бизнес-миссии они наладили сотрудничество с торговыми сетями Казахстана - Светофор", которая имеет более 20 точек, с сетью супермаркетов "Астыкжан", "SP Trade", "ИстокФуд ТОРГ" и другими", - говорится в сообщении палаты.

По словам руководителя центра внешнеэкономической деятельности ТПП региона Ольги Воллерт, делегация Тюменской области состояла из представителей семи предприятий, производящих пищевую, алкогольную продукцию, детские товары и медицинские изделия.

"Каждый участник определил для себя новые направления развития с компаниями Казахстана. В процессе переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем партнерстве и дистрибуции", - сказала она.

Поддержка бизнеса Тюменской области осуществляется в рамках проекта "Экспортный марафон", который реализуют Торгово-промышленная палата Тюменской области и Центр поддержки экспорта.

Главная задача проекта - увеличение объема несырьевого экспорта региона и рост числа экспортеров.

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