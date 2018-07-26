Казахстан ввел ограничения на ввоз курятины из России

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз курятины из России. Об этом говорится в сообщении минсельхоза Казахстана, распространенном в четверг.

В связи с регистрацией новых вспышек высокопатогенного вируса птичьего гриппа Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана ввёл временные ограничения на ввоз курятины из России, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Орловской, Ростовской и Нижегородской областях России.

Помимо мяса птицы, под ограничение на ввоз подпадают живые куры, инкубационное яйцо, пух и перо, все виды птицеводческой продукции, которые не прошли термическую обработку (не менее 70°С), корма и кормовые добавки для птиц, охотничьи трофеи, которые не обработаны таксидермистом.

Также ограничен ввоз оборудования, которое использовалось в Орловской, Ростовской и Нижегородской областях России для содержания, убоя и разделки туш птицы.

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