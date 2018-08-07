В Казахстане подорожало мясо

БАКУ /Trend/ - В Казахстане популярные среди населения говядина и конина за год подорожали на восемь процентов. Об этом пишет во вторник finprom.kz.

Кроме того, баранина подорожала на шесть процентов, и только куры подешевели на два процента.

Потребление мяса и мясопродуктов домохозяйствами в первом квартале текущего года года составило 19,5 килограмма в среднем на душу населения, рост за квартал составил 0,8 процента, за год - на 6,7 процента.

В городской местности потребление мяса и мясопродуктов составило 19,9 килограмма в среднем на душу населения, в сельской - 18,8 килограмма.

Из мяса самыми востребованными в Казахстане являются говядина - 6,4 килограмма в среднем на душу населения за квартал, конина - 1,5 килограмма и баранина - 1,2 килограмма.

При этом самый высокий годовой рост цен зафиксирован на свинину - на восемь процентов, до 1278,8 тенге за килограмм, на говядину - на 7,9 процента и конину - на 7,8 процента.

Официальный курс на 7 августа составил 348.8 KTZ/USD

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