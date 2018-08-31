Вице-министр энергетики Казахстана рассказал о строительстве четвертого НПЗ

31 августа 2018 14:22 (UTC+04:00)

Вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, принимающий в Атырау участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Северо-Каспийского проекта, объяснил, зачем Казахстану нужен четвертый НПЗ, передает МИА «Казинформ».

«Дело в том, что строительство НПЗ - это достаточно длительный процесс. При этом дорогостоящий, требующий скрупулезных расчетов. Для того чтобы обосновать строительство завода, мы должны учитывать множество факторов. Таких, как рост нашей экономики, рост населения, наш экспортный потенциал. И мы видим, что если сегодня после завершения реконструкции двух заводов мы себя бензином обеспечиваем, то это не будет продолжаться вечно. Потребление будет расти», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Пояснив, что все эти факторы рассматриваются.

«При этом идет поиск ответов на вопросы о мощности нового завода. А также его расположении. Будет ли он строиться вблизи ресурсов или там, где большое потребление», - сказал вице-министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан и Узбекистан намерены реализовать крупные совместные проекты
Казахстан 12:57
В Карагандинской области Казахстана реализуется крупный проект по геологоразведке
Казахстан 11:59
Вице-министр энергетики Казахстана объяснил временное ограничение на ввоз бензина из РФ
Казахстан 10:18
ЕАБР профинансирует строительство автозавода в Казахстане
Казахстан 30 августа 20:16
У Казахстана нет проблем с экспортом нефти - вице-министр энергетики
Казахстан 30 августа 15:30
Казахстан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества
Узбекистан 30 августа 14:56
Лента новостей
Жириновский заявил, что Эрдоган готов разместить российскую базу в Турции
Турция 15:50
Германия развивает сотрудничество с Туркменистаном в нефтегазовой сфере
Энергетика 15:50
Бесконтактные платежи с каждой картой от Bank Respublika
Бизнес 15:47
В производстве меда в Азербайджане ожидается рост - Ассоциация
Бизнес 15:45
Россия прекратит возить американских астронавтов на МКС в апреле
Россия 15:39
В июле Турцию посетило около 900 тыс. российских туристов
Туризм 15:14
Россия направит в МИД Британии призыв отказаться от провокации в Идлибе
Россия 15:05
На участке дороги Баку-Губа-госграница с Россией продолжается обновление дорожной разметки
Общество 14:58
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла
Общество 14:53