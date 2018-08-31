Вице-министр энергетики Казахстана рассказал о строительстве четвертого НПЗ

Вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, принимающий в Атырау участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Северо-Каспийского проекта, объяснил, зачем Казахстану нужен четвертый НПЗ, передает МИА «Казинформ».

«Дело в том, что строительство НПЗ - это достаточно длительный процесс. При этом дорогостоящий, требующий скрупулезных расчетов. Для того чтобы обосновать строительство завода, мы должны учитывать множество факторов. Таких, как рост нашей экономики, рост населения, наш экспортный потенциал. И мы видим, что если сегодня после завершения реконструкции двух заводов мы себя бензином обеспечиваем, то это не будет продолжаться вечно. Потребление будет расти», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Пояснив, что все эти факторы рассматриваются.

«При этом идет поиск ответов на вопросы о мощности нового завода. А также его расположении. Будет ли он строиться вблизи ресурсов или там, где большое потребление», - сказал вице-министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.