Нацбанк Казахстана планирует поддерживать базовую ставку на уровне 3-3,5%

26 марта 2019 10:30 (UTC+04:00)

Национальный банк Казахстана планирует поддерживать базовую ставку на уровне 3-3,5% в реальном выражении, а уровень инфляции снизить до 3-5% с 2022 года, сообщил глава ведомства Ерболат Досаев. Об этом пишет РИА Новости.

В начале марта Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25%. Годовая инфляция по итогам февраля сложилась на уровне 4,8%.
"Национальный банк Казахстана будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки, положительной в реальном выражении в пределах 3-3,5%. При усилении рисков выхода инфляции за пределы установленного целевого коридора денежно-кредитная политика может быть ужесточена", - сказал Досаев во вторник в ходе заседания правительства.
При этом он подчеркнул, что для реализации задачи по проведению эффективной денежно-кредитной политики и мер по контролю за инфляцией Национальный банк сохранит режим инфляционного таргетирования с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивости экономического развития страны и роста уровня жизни населения.
Глава Нацбанка добавил, что предлагается сохранить коридор инфляции 4-6% до 2021 года, а с 2022 года снизить его до 3-5% и поддерживать в долгосрочной перспективе.
Председатель Национального банка Казахстана также проинформировал о задаче по обеспечению стабильности валютного рынка. "Национальный банк Казахстана ставит перед собой задачу по повышению предсказуемости динамики курса тенге. При сохранении политики невмешательства в валютные торги Национальный банк Казахстана оставляет за собой право проведения сглаживающих интервенций", - сообщил Досаев.
Он подчеркнул, что регулярность и прозрачность информации о планируемых операциях по покупке или продаже иностранной валюты придадут стабильность валютному рынку. Будут приняты меры по развитию рынка производных финансовых инструментов как важного инструмента хеджирования валютных рисков.

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