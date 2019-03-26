Нацбанк Казахстана планирует поддерживать базовую ставку на уровне 3-3,5%

Национальный банк Казахстана планирует поддерживать базовую ставку на уровне 3-3,5% в реальном выражении, а уровень инфляции снизить до 3-5% с 2022 года, сообщил глава ведомства Ерболат Досаев. Об этом пишет РИА Новости.
В начале марта Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25%. Годовая инфляция по итогам февраля сложилась на уровне 4,8%.
"Национальный банк Казахстана будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки, положительной в реальном выражении в пределах 3-3,5%. При усилении рисков выхода инфляции за пределы установленного целевого коридора денежно-кредитная политика может быть ужесточена", - сказал Досаев во вторник в ходе заседания правительства.
При этом он подчеркнул, что для реализации задачи по проведению эффективной денежно-кредитной политики и мер по контролю за инфляцией Национальный банк сохранит режим инфляционного таргетирования с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивости экономического развития страны и роста уровня жизни населения.
Глава Нацбанка добавил, что предлагается сохранить коридор инфляции 4-6% до 2021 года, а с 2022 года снизить его до 3-5% и поддерживать в долгосрочной перспективе.
Председатель Национального банка Казахстана также проинформировал о задаче по обеспечению стабильности валютного рынка. "Национальный банк Казахстана ставит перед собой задачу по повышению предсказуемости динамики курса тенге. При сохранении политики невмешательства в валютные торги Национальный банк Казахстана оставляет за собой право проведения сглаживающих интервенций", - сообщил Досаев.
Он подчеркнул, что регулярность и прозрачность информации о планируемых операциях по покупке или продаже иностранной валюты придадут стабильность валютному рынку. Будут приняты меры по развитию рынка производных финансовых инструментов как важного инструмента хеджирования валютных рисков.
Новости по теме
Лента новостей