Нацбанк Казахстана планирует поддерживать базовую ставку на уровне 3-3,5%

При этом он подчеркнул, что для реализации задачи по проведению эффективной денежно-кредитной политики и мер по контролю за инфляцией Национальный банк сохранит режим инфляционного таргетирования с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивости экономического развития страны и роста уровня жизни населения.