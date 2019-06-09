Exit poll: 70,13% избирателей проголосовали за Касым-Жомарта Токаева

9 июня 2019 22:26 (UTC+04:00)

По данным Exit poll, на внеочередных президентских выборах в Казахстане за кандидата Касым-Жомарта Токаева проголосовало более 70% избирателей, пришедших на участки, передает корреспондент МИА «Казинформ», сообщает Trend.

«По результатам exit poll, голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков - 3,86%, Дания Еспаева - 5,32%, Амиржан Косанов - 15,39%, Толеутай Рахимбеков - 3,03%, Амангелды Таспихов - 1,41%, Касым-Жомарт Тоқаев - 70,13%, Садыбек Тугел - 0,86%», - сказала директор Исследовательского института «Қоғамдық пікір» Айнур Мажитова на брифинге.

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