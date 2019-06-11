Эльдар Гюнайдын: Мы стали свидетелями того, что народ Казахстана един

11 июня 2019 14:58 (UTC+04:00)

В Казахстане состоялось важное историческое общественно-политическое событие – единый народ Казахстана избрал нового руководителя страны. Как известно, им стал действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Я уверен, что под руководством всенародно избранного главы братский Казахстан продолжит свое динамичное развитие, демонстрируя всему миру свои новые достижения.

Касым-Жомарт Токаев имеет огромный опыт работы на ответственных государственных должностях и хорошо известен среди мировой политической элиты. Хорошо разбирается в социально-экономических вопросах. С первых дней независимости Казахстана был соратником Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Глубоко убежден, что господин Токаев обеспечит преемственность внутренней и внешней политики страны. Нам импонирует, что после вступления в должность руководителя страны Касым-Жомарт Токаев уделял особое внимание вопросам социальной политики, борьбы с коррупцией, демократизации, молодежи, обеспечения верховенства закона и другим. Впоследствии данные вопросы были определены в качестве его приоритетов предвыборной программы. Я верю, что все пункты программы будут исполнены К.Токаевым.

В нашей стране внимательно следят за внутриполитическими процессами в Казахстане, так как мы являемся соседними государствами, а наши народы связывают общая история, культура, язык и традиции. Наши двусторонние отношения находятся на высоком уровне. Поэтому политическая и экономическая стабильность в братской стране имеет огромное значение для нас. Мы стали свидетелями того, что народ Казахстана един, явка избирателей была на высоком уровне. В Казахстане работало большое количество международных наблюдателей, которые подтвердили в своих заявлениях высокую организацию выборов, демократичность процесса, а также полное соответствие выборному законодательству страны. Таким образом, Касым-Жомарт Токаев обеспечил гарантии проведения честных и открытых выборов.

В целом итоги прошедших выборов продемонстрировали всему миру сплоченность братского народа Казахстана, который проголосовал за стабильность, благополучие и дальнейшее прогрессивное развитие страны.

Эльдар Гюнайдын,

президент Республиканского общества дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Г.Алиева

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