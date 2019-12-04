В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) региона.

Как говорится в пресс-релизе ДЧС, подземные толчки с эпицентром в 303 километрах от Алма-Аты зафиксированы в 01.38 местного времени в среду.

"Магнитуда MPV 5.2. Глубина залегания очага 15 километров", - отмечается в пресс-релизе.

Cообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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