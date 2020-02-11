Казахстан эвакуировал 217 человек из Китая из-за коронавируса

Казахстан эвакуировал 217 человек из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вернулись в Нур-Султан из Пекина сегодня утром 217 человек", - сказал он журналистам.

Биртанов отметил, что они будут на карантине минимум три дня, так как возвращаются не из карантинной зоны. "Риски есть определенные, они будут обследованы", - сказал Биртанов.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что отправит самолеты 10 и 12 февраля в Пекин для эвакуации граждан из-за вспышки коронавируса.