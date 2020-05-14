Два проекта по $500 млн готовит Всемирный банк в Казахстане

Казахстан 14 мая 2020 13:25 (UTC+04:00)
Два проекта по $500 млн готовит Всемирный банк в Казахстане

Во Всемирном банке рассказали о своих проектах в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Мы уже готовим проекты, которые помогут Казахстану во время фазы восстановления. Первый проект на 500 млн долларов на поддержку развития системы животноводства. Этот проект предоставит помощь мелким фермерам животноводам, также поможет правительству внедрить в свою программу по развитию животноводства. Этот проект также очень важен для продовольственной безопасности в Казахстане», - сказала в ходе вебинара региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

Она отметила, что также идет работа над проектом цифрового развития и развитию искусственного интеллекта. На сегодняшний день сумма проекта 500 млн долларов, но сумма может уточняться.

Вместе с тем ведущий экономист Всемирного банка по Центральной Азии Ивайло Изворски отметил, что ситуация в Центральной Азии в решающей степени зависит от ситуации в мире и от развития основных торговых партнеров.

По его мнению, цены на нефть стабилизировались на очень низких уровнях, в мире спрос на нефть будет ниже, чем предложение, и цены на нефть в течение двух-трех лет могут быть ниже того, что мы обычно ожидаем.

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