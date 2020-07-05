Фотографы National Geographic преподнесли подарок ко дню Нур-Султана (ФОТО)

Фотографы National Geographic организовали специальную фотовыставку со снимками Нур-Султана. Уже в скором времени выставка будет доступна онлайн - посмотреть снимки столицы Казахстана можно будет из любой точки мира, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

На кадрах запечатлена настоящая жизнь столицы: снимки суровых зимних морозов сменяют жаркие летние дни, от достопримечательностей города до повседневной жизни, лица болельщиков во время знаменательных игр и т.д. Онлайн-фотовыставка позволит показать столицу всему миру через объектив камер фотографов National Geographic. В частности, представлены фотографии всемирно известного фотографа National Geographic – Джорджа Штайнматца (George Steinmetz). В галерее также представлены фотографии казахстанских авторов.