Новая инфекционная больница откроется в октябре в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области построят новую инфекционную больницу. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Кумар Аксакалов отметил, больницу будут строить из быстровозводимых конструкций. В октябре ее уже сдадут в эксплуатацию. Рассчитана больница будет на 200 мест.

«Нам нужна новая инфекционная больница. Эта больница будет соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Современное оборудование поставим: компьютерный томограф и 20 аппаратов ИВЛ. Новая больница позволит значительно улучшить качество медпомощи в одном месте и исключить вероятность заражения медработников», - сказал Аксакалов.

Инфекционная больница расположится напротив строящейся сейчас многопрофильной областной больницы.

Аксакалов отметил, что все необходимые коммуникации там есть.

По области на 27 июля зарегистрировали 2 779 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 1566 человек.