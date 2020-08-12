Производство металлических изделий увеличилось почти на 20% в Казахстане

Производство готовых металлических изделий в первом полугодии текущего года составило 117,1 млрд тенге — на 6,3% больше в денежном выражении, чем за январь–июнь 2019-го. Индекс промышленного производства при этом составил сразу 119,8%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В целом за 2019 год (оперативные данные за январь–декабрь) объём производства составлял 242,8 млрд тенге, ИПП — 92,3%.

Более половины объёмов выпуска приходится всего на 4 региона. Лидирует Павлодарская область: 18,8 млрд тенге, рост за год — на 2,7% в денежном выражении. Следом идут Карагандинская область (17,7 млрд тенге), город Алматы (12,9 млрд тенге) и Мангыстауская область (11,5 млрд тенге).

Значительный рост производства был отмечен в Нур-Султане (более чем вдвое), Акмолинской (+89,9% в денежном выражении) и Атырауской (+84,6%) областях.

Среди готовых металлических изделий наибольший рост производства отмечен в сегменте изготовления корончатых пробок, заглушек, колпачков и крышек — на 35,7%, до 277 млн штук.

Рост показали также сегменты производства раковин и моек из чёрных металлов (на 7,1% до 25,6 тыс. штук) и сборных строительных металлоконструкций (на 6%, до 30,6 тыс. тонн).

Самое заметное сокращение отмечено в сегментах производства радиаторов из чёрных металлов (на 28,1%, до 503 тонн) и резервуаров для нефти и нефтепродуктов (на 27,4%, до 278 штук).