Более 2,3 тысячи золотых слитков приобрели казахстанцы в августе

В августе 2020 года жители Казахстана приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 2 353 мерных слитка общим весом 112,5 кг, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 8 481 штука. Далее следуют 100-граммовые –7 248 штук (22%), 20-граммовые – 7 020 штук (21%), 5-граммовые – 6 388 штук (19%), 50-граммовые – 4 071 штука (12%).

Лидером среди регионов по покупке слитков является город Алматы - 55% от общего количества реализованных слитков, далее следуют Атырау - 15%, Нур-Султан -10% и другие регионы - 20%.

На обратный выкуп с момента запуска программы принято 118 мерных слитков общей массой 3,2 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком Республики Казахстан в 2017 году. Всего с 2017 года продано 33 208 золотых слитков общим весом 1,19 т.