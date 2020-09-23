В текущем году в Казахстане убрано вдвое больше зерна, чем годом ранее

В период кризиса, связанного с пандемией, сельское хозяйство Казахстане является одной из немногих отраслей, где удалось сохранить положительную динамику, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Так, на общем фоне снижения ВВП РК валовой выпуск продукции сельского хозяйства в январе–августе 2020 года в целом по республике составил 2,4 трлн тенге, что выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 4,9%. Рост обусловлен увеличением производства продукции растениеводства на 10,7%, объёмов забоя скота и птицы в живом весе — на 3,7%, надоев сырого коровьего молока — на 3%.

Кроме того, показатели уборки урожая в текущем году заметно выше, чем в прошлом. Так, в стране уже убрано 10,5 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 66% от их общей уборочной площади. При текущей средней урожайности 11,7 ц/га намолочено 12,2 млн тонн зерна. Стоит отметить, что в прошлом году на аналогичную дату было убрано и намолочено вдвое меньше — 5,3 млн га (35%) и 5,8 млн тонн соответственно. Такие высокие темпы уборки в основном обусловлены своевременным проведением посевной и других агротехнических мероприятий, распределением финансирования, качественной подготовкой работ, сельхозтехники, топлива, а также относительно благоприятными погодными условиями.

В целом для развития сельского хозяйства в РК предусмотрено множество мер поддержки. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения, занятого в АПК, осуществляется путём субсидирования, льготного кредитования, льготного налогообложения, оказания на безвозмездной основе услуг и т. д.

К примеру, по словам первого заместителя министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова, в 2020 году на пополнение оборотных средств в период весенне-полевых и уборочных работ фермерам было выделено 70 млрд тенге. Такая помощь оказывается ежегодно, но в текущем году её сумма была увеличена на 10 млрд тенге, а ставка финансирования снижена до 5%.

В целом за счёт эффективной реализации множества программ финансирование агропромышленного комплекса страны заметно улучшилось.

Кредитует АО «Аграрная кредитная корпорация» по восьми программам, которые направлены почти на все сферы деятельности сельхозтоваропроизводителей: по программе кредитования весенне-полевых и уборочных работ «Кең дала», программе кредитования на развитие мясного животноводства «Сыбаға», программе кредитования на развитие молочно-товарных ферм «Ырыс», программам «АгроЭкспорт», «АгроБизнес», «АгроТехника», «Іскер» и «Экономика простых вещей».

В частности, по программе «Кең дала» с начала года по 14 сентября профинансированы 2,4 тыс. сельхозтоваропроизводителей (СХТП) на сумму 70 млрд тенге. Было охвачено более 3 млн га посевных площадей. По этой программе план был исполнен в полном объёме. В рамках программы кредитования «Экономика простых вещей» на проведение весенне-полевых и уборочных работ были прокредитованы 343 СХТП на сумму 15,1 млрд тенге на возделывание 921,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий.