Премьер-министры Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Туркестане

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели встречу в городе Туркестан. Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, водно-энергетического, транспортно-логистического, таможенного сотрудничества, а также промышленной кооперации и межрегионального взаимодействия, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Особое внимание уделено реализации Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном на 2020-2022 гг., вопросам создания региональной товаропроводящей системы, Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пунктов пропуска и др. Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе. По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд.