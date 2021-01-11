Парламентские выборы обеспечили свободное волеизъявление граждан Казахстана - миссия наблюдателей от СНГ

БАКУ /Trend/ - Голосование в ходе выборов в Мажилис (нижнюю палату) Парламента Казахстана проходило в спокойной обстановке.

Об этом в ходе пресс-конференции заявили представители Миссии наблюдателей от СНГ, передает Trend.

Члены Миссии присутствовали при подсчете голосов и отмечают, что данная процедура проходила в соответствии с требованиями закона. Представители Миссии так же присутствовали на выборах депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, которые состоялись 11 января 2021 года.

«Миссия считает, что избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне» - заявил председатель Комитета Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств пришла к выводам о том, что выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

- прошли на многопартийной основе, были прозрачными, справедливыми, конкурентными и соответствовали общепризнанным принципам проведения демократических выборов;

- проведены в соответствии с требованиями Конституции Республики Казахстан и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан»;

- обеспечили свободное волеизъявление граждан Республики Казахстан.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)