Казахстан и Индия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ядерной сфере

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана Нурлан Жалгасбаев встретился с председателем Департамента атомной энергии Индии (ДАЭ) Камлеш Нилкант Вясом, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

В ходе встречи в городе Мумбаи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в ядерной сфере и мирного использования атомной энергии.

Посол проинформировал собеседника о планах развития ядерной отрасли Казахстана, также состоялся обмен мнениями о перспективах глобального рынка урана и производства ядерного топлива. Рассмотрены практические вопросы углубления сотрудничества в рамках действующих и перспективных соглашений между Казахстаном и Индией.

Глава ДАЭ высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнул важную роль Казахстане в поставках урана в Индию.