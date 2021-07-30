Казахстан и Индия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ядерной сфере

Казахстан 30 июля 2021 22:12 (UTC+04:00)
Казахстан и Индия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ядерной сфере

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана Нурлан Жалгасбаев встретился с председателем Департамента атомной энергии Индии (ДАЭ) Камлеш Нилкант Вясом, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

В ходе встречи в городе Мумбаи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в ядерной сфере и мирного использования атомной энергии.

Посол проинформировал собеседника о планах развития ядерной отрасли Казахстана, также состоялся обмен мнениями о перспективах глобального рынка урана и производства ядерного топлива. Рассмотрены практические вопросы углубления сотрудничества в рамках действующих и перспективных соглашений между Казахстаном и Индией.

Глава ДАЭ высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнул важную роль Казахстане в поставках урана в Индию.

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