Основная сумма задолженности по налогу в Казахстане приходится на транспортные средства

Казахстанцы задолжали государству 23 миллиарда тенге (54,1 миллиона долларов) налогов за первое полугодие 2021 года, передает Trend со ссылкой пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Основная сумма задолженности сложилась по налогу на транспортные средства. Свыше 594 тысяч граждан задолжали 21,5 миллиарда тенге. Сумма основного долга составила 17,5 миллиарда тенге, пени - 3,9 миллиарда тенге.

По налогу на имущество свыше 263 тысяч казахстанцев задолжали 1,1 миллиарда тенге. Сумма основного долга - 877,1 миллиона тенге, пени - 269,9 миллиона тенге.

Кроме того, по земельному налогу свыше 261 тысячи человек задолжали 409,5 миллиона тенге, в том числе сумма основного долга - 282,7 миллиона тенге, пени - 126,8 миллиона тенге.

"Налоговое законодательство предусматривает начисление пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом применение штрафных санкций законодательством не предусмотрено, то есть только начисление пени", — пояснили в комитете.

Отметим, что в случае неуплаты долга по закону налоговые органы могут взыскать его сумму в принудительном порядке. А банки должны отказывать должникам в открытии новых счетов.

В декабре 2020 года сообщалось, что казахстанцы задолжали государству 20 миллиардов тенге.