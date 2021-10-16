1 900 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 914 699 заболевших, из них скончались 11 700 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 856 930.