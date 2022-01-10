В Алматы полиция проводит точечные жесткие задержания
Полиция Казахстана проводит точечные жесткие задержания в Алматы.
Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, у площади Республики один из автомобилей не остановился по требованию силовиков. Полиция заблокировала проезд, и всех пассажиров с водителем жестко положили лицом на землю для дальнейших проверок.
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