Уголовное дело бывшего председателя КНБ Казахстана проходит под грифом «Совершенно секретно»
Уголовное дело бывшего председателя КНБ Казахстана Карима Масимова проходит под грифом «Совершенно секретно», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению, подтвердили информацию в Комитете.
Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.
«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.