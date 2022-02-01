БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя Администрации президента.

Как передает Trend, соответствующая информация размещена во вторник на официальном сайте главы казахстанского государства.

"Указом Главы государства Кошанов Ерлан Жаканович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.