Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на Петербургский экономический форум

Казахстан 10 февраля 2022 20:33 (UTC+04:00)
Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на Петербургский экономический форум

Президент России Владимир Путин отметил, что прошедшие сегодня переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым послужат дальнейшему укреплению союзнических отношений между странами, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«В текущем году Казахстан является председателем Содружества Независимых Государств. Мы, разумеется, будем оказывать казахстанским друзьям всяческое содействие, какое только потребуется», - сказал Владимир Путин во время совместного заявления по итогам переговоров.

Президент РФ отметил, что Россия высоко ценит согласие Казахстана выступить в этом году страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая традиционно проходит в Екатеринбурге.

«Упомяну и то, что в ходе переговоров пригласил Президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей. Надеемся, что он примет наше приглашение, а также всегда ждем на форум в Санкт-Петербург солидную делегацию казахстанских политиков, бизнесменов и общественных деятелей», - отметил Владимир Путин.

«В заключение я хотел бы выразить признательность Касым-Жомарт Кемелевичу за продуктивную совместную работу сегодня. В ходе нынешнего визита Президент Казахстана посетит один из динамично развивающихся регионов России – Республику Татарстан, весьма активно сотрудничающую с казахстанскими партнерами. Убежден, что прошедшие сегодня переговоры послужат дальнейшему укреплению союзнических отношений России и Казахстана на благо братских народов двух стран», - заключил Президент России.

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