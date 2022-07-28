Обнародован прогноз по инфляции в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Казахстане прогнозируется на уровне 13,2 процента на конец 2022 года. Как передает Trend, об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) "Раскорреляция динамики национальных валют - новый феномен в ЕАЭС+".

По данным обзора, инфляция в Казахстане в июне 2022 года ускорилась до 14,5 процента с 14 процентов в мае.

"Основной вклад в динамику индекса потребительских цен по-прежнему вносят продовольственные товары на фоне повышенного спроса на социально значимые продукты и сохранения высоких цен на мировых рынках. Перебои в глобальных цепочках поставок продолжили оказывать давление на стоимость непродовольственных товаров – возросшие издержки производителей переносятся на потребителей", - говорится в обзоре.

Аналитики ЕАБР полагают, что проинфляционные риски остаются повышенными вследствие высокой неопределенности в регионе, а также в результате увеличения экономической активности в Казахстане и расширения мер бюджетной поддержки.