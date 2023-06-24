Путин проинформировал Токаева о ситуации в России

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Trend

Согласно сообщению пресс-службы президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.