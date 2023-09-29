Порог беспошлинного ввоза товаров в Казахстан для физлиц продлен еще на полгода

БАКУ /Trend/ - Порог беспошлинного ввоза товаров в Казахстан для физических лиц продлен еще на полгода.

Как сообщает Trend со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию, по инициативе российской стороны действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц продлено еще на полгода.

Таким образом, до 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину.

Порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 кг.