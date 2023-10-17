Великобритания назвала возможные сроки запуска наземной станции OneWeb в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Великобритания ожидает, что наземная станция OneWeb, строящаяся в Алматинской области Казахстана, будет сдана в эксплуатацию к концу 2023 года.

Об этом сказал Trend торговый комиссар Его Величества в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео.

"Мне выпала честь посетить Казахстан с первым официальным визитом в мае. Было интересно увидеть и ощутить на собственном опыте, сколько интересных возможностей здесь существует для инновационного британского бизнеса. Наши страны поддерживают растущее партнерство, и мы стремимся расширять сотрудничество по целому ряду приоритетных секторов, включая технологии", - сказал он.

Кенан Полео отметил, что OneWeb является блестящим примером того, чего можно достичь, когда две страны работают вместе.

"Мы ожидаем, что к концу этого года будет полностью сдана в эксплуатацию британская наземная станция OneWeb в Алматинской области, которая обеспечит спутниковую связь странам Евразии. Во время визита в Казахстан у меня была возможность также изучить одну из самых интересных областей сотрудничества двух стран, которая является горнодобывающая промышленность. Было интересно узнать, как опыт Великобритании по полному циклу горнодобывающей промышленности, включая низкоуглеродные решения, может способствовать переходу к более чистому и "зеленому" будущему для казахстанского бизнеса", - сказал он.

По словам посла, сфера образования также является ключевым сектором сотрудничества.

"В 2024 году исполняется 30 лет с подписания Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и культуры между Великобританией и Казахстаном. Образование – это очень важный сектор, который демонстрирует, чего можно достичь, работая вместе. Когда Университет Де Монфорт начал функционировать в Алматы в 2021 году, он стал первым международным университетом, открывшим кампус в Казахстане, а буквально в прошлом месяце Университет Heriot-Watt запустил три программы двойного диплома в партнерстве с Университетом Жубанова в Актобе. Это отличная новость для Великобритании и Казахстана, и я хочу видеть больше подобных историй успеха", - добавил он.

Отметим, что Великобритания является одним из ключевых торгово-экономических партнёров Казахстана, которая инвестировала в экономику страны более 16 миллиардов долларов.

Двусторонний товарооборот в 2022 году составил $1,8 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 58,7 процента.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано около 550 компаний, совместных предприятий и представительств с участием британского капитала, охватывающих практически все отрасли местной экономики.