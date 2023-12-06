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Казахстан провел переговоры с Туркменистаном и Ираном о транзите санкционных грузов

Казахстан Материалы 6 декабря 2023 05:54 (UTC +04:00)
Казахстан провел переговоры с Туркменистаном и Ираном о транзите санкционных грузов

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта Казахстана провело переговоры с представителями Туркменистана и Ирана относительно транзита санкционных грузов, передает Trend.

На заседании правительства вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев отметил, что были проведены переговоры с указанными странами с целью обеспечения свободного транзита для казахстанских перевозчиков по южному маршруту доставки грузов в Европу. Этот маршрут становится альтернативой в условиях закрытия пунктов пропуска между Белоруссией и ЕС, а также между Россией и Финляндией.

В результате закрытия определенного числа пунктов пропуска, включая восемь между Белоруссией и ЕС, и восемь между Россией и Финляндией, возникают трудности с прохождением границы, что приводит к увеличению времени простоя казахстанских автотранспортных средств на границе Белоруссии с Литвой и Латвией. Несмотря на увеличение стоимости перевозок и продление сроков доставки, данный маршрут считается альтернативой для перевозки грузов.

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