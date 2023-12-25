Казахстан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС - Петер Стано (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Казахстан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA)

"В этом году ЕС и Казахстан отмечают 30-летие дипломатических отношений. Казахстан - первая страна в регионе Центральной Азии, заключившая с ЕС Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA). ЕС является первым торговым партнером Казахстана в целом и поставщиком прямых иностранных инвестиций", - сказал Стано.

По его словам, EPCA укрепило сотрудничество в двадцати девяти ключевых областях политики, включая права человека, торговлю и таможню, окружающую среду и изменение климата, энергетику и "зеленую" экономику, транспорт, образование, исследования и разработки.

Роль Среднего коридора в соединении Азии с Европой

"Центрально-Транскаспийский коридор, безусловно, имеет потенциал для расширения наземной торговли между Европой и Азией, если будут адекватно решены ключевые проблемы, такие как "узкие места", нехватка мощностей и другие проблемы связи", - сказал он.

Как отметил Стано, в рамках инициативы Global Gateway ЕС профинансировал исследование устойчивых транспортных коридоров, соединяющих расширенную Трансъевропейскую транспортную сеть и пять стран Центральной Азии.

"Основываясь на результатах этого исследования (опубликованного в июне 2023 года), мы сейчас рассматриваем вопрос повышения операционной эффективности и экономической привлекательности Центрально-Транскаспийской сети, которая охватывает основные производственные и населенные пункты во всех пяти странах Центральной Азии. Опираясь на наш опыт в Европе и в соответствии с рекомендациями, данными в исследовании, отмечу, что развитие транспортных связей должно основываться на региональном подходе, чтобы гарантировать, что это также способствует устойчивому экономическому развитию всего региона Центральной Азии", - сказал он.

Диверсификация торговых путей

Как отметил Стано, диверсификация торговых путей обсуждается уже довольно давно. После начала войны в Украине возросла необходимость поиска альтернативных, надежных и эффективных торговых путей между Европой и Азией, которые не проходят через Россию. ЕС хочет быть надежным и предсказуемым партнером в быстро меняющемся мире.

"Важность транспортного сообщения обсуждалась в ходе министерской встречи ЕС-Центральная Азия, которая состоялась 23 октября 2023 года в Люксембурге. В прошлом году мы провели очень успешную конференцию по связям в Самарканде (Узбекистан), а совсем недавно Форум Global Gateway, который прошел 25-26 октября в Брюсселе, продемонстрировал нашу твердую приверженность укреплению нашего участия в транспортной связности. За этим форумом последует Форум инвесторов 29-30 января 2024 года, который должен привести к принятию оперативных шагов по реализации исследования", - сказал он.

По словам Стано, в преддверии Форума инвесторов ЕС планирует предпринять первые шаги по реализации гибких мер, включенных в исследование. До конца года будет принята Программа благосостояния, которая будет способствовать улучшению трансграничной координации и оперативной совместимости между странами Центральной Азии, чтобы способствовать развитию деловых связей вдоль стратегического Транскаспийского коридора.

Роль Казахстана в энергетической безопасности ЕС

"В целом, тесное сотрудничество между странами как Центральной Азии, так и Кавказа имеет важное значение для реализации транскаспийской связности, не только для поставок энергоносителей, но также для проектов устойчивой связи и защиты окружающей среды. Мы признаем роль Казахстана в энергетической безопасности ЕС, в частности ядерное топливо и безопасность поставок по Каспийскому трубопроводу, и приветствуем стимулы Казахстана к реформам в энергетическом секторе, призванные поддержать переход к чистой энергетике", - отметил Стано.

ЕС поддерживает развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане

По его словам, ЕС поддерживает развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане для декарбонизации энергетического и промышленного секторов, уделяя особое внимание производству возобновляемого водорода.

"ЕС также очень заинтересован в снижении воздействия на окружающую среду, вызванного использованием ископаемого топлива, поэтому мы стремимся ликвидировать практику сброса и факельного сжигания и повысить эффективность производства и потребления энергии. В центре внимания ЕС находится поддержка перехода к "зеленой" экономике, возобновляемым источникам энергии и борьбы с изменением климата. Мы готовы поделиться нашим опытом интеграции более высокой доли возобновляемых источников энергии в энергетические системы. Мы призываем все страны, включая Казахстан, присоединиться к Глобальной инициативе по метану и сократить выбросы метана на 30 процентов к 2030 году. В ноябре 2022 года ЕС и Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области устойчивого критического сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода, что имеет жизненно важное значение для перехода к "зеленому" и цифровому развитию. В мае 2023 года была одобрена Дорожная карта на 2023-2024 годы", - сказал Стано.

ЕС заинтересован в углублении партнерства с Казахстаном

Он отметил, что потенциал более глубокого и широкого сотрудничества очень многообещающий.

"Мы стремимся укреплять двустороннее сотрудничество в таких областях, как торговля и инвестиции, "зеленый" переход, устойчивая связь, цифровизация, энергетика, возобновляемый водород, сырье, а также контакты между людьми. А поскольку всем секторам экономики требуется квалифицированная рабочая сила, мы также должны сосредоточиться на наших программах по обучению и обмену опытом. Мы приветствуем участие студентов в программе Erasmus+ и поощряем еще большее участие исследователей в программе стипендий имени Марии Склодовской-Кюри, а также исследовательских организаций в программе Horizon Europe Framework", - заключил Петер Стано.