Казахстан планирует практически удвоить ВВП к 2029 году - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует практически удвоить ВВП к 2029 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахстано-катарского инвестиционного "круглого стола" в Дохе.

По его словам, построение диверсифицированной и устойчивой экономики является первостепенной задачей для Казахстана.

"Я инициировал новый экономический курс. Эта инициатива направлена на осуществление структурных реформ с целью построения более сильной и динамичной страны. Это амбициозная, но выполнимая задача. В прошлом году ВВП Казахстана достиг 265 миллиардов долларов. Наша новая цель – 450 миллиардов долларов к 2029 году. Экономический рост в прошлом году составил 5,1 процента, что почти вдвое превышает прогнозируемые темпы роста мировой экономики", - сказал он.

Как отметил Токаев, в среднесрочной перспективе Казахстан планирует поддерживать рост на уровне не менее 6 процентов.

"В 2022 году мы привлекли 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а внешнеторговый оборот составил 136 млрд долларов. Для того чтобы Казахстан оставался основным направлением прямых иностранных инвестиций в регионе, мы запустили новый инвестиционный цикл в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами", - заявил Касым-Жомарт Токаев.