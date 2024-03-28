Более 20 тысяч автомобилей выпустили в Казахстане за два месяца 2024 года

БАКУ /Trend/ - По данным Казахстанского автомобильного союза, в январе-феврале 2024 года отечественные предприятия выпустили 22 726 транспортных средств, передает Trend.

Это свидетельствует о значительном увеличении производства по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,4%.

Наибольшая доля выпущенных автомобилей приходится на легковые автомобили, их было произведено 20 899 единиц, что означает увеличение на 19,2% по сравнению с январем-февралем 2023 года. Также отмечается значительный рост производства автобусов до 464 единиц, что составляет прирост на 76,5%. Однако, количество произведенных грузовых автомобилей сократилось до 1 108 единиц (-29,1%).

По областям, наибольший объем техники был произведен в Костанае (Allur), где произведено 12 738 единиц (+19,9%). За ним следует Алматы (Hyundai Trans Kazakhstan, Hyundai Trans Almaty) с выпуском 7 656 легковых и коммерческих автомобилей (+1,7%). В Семее («СемАЗ», Daewoo Bus Kazakhstan) было произведено 907 единиц коммерческой техники (+49,4%). В Карагандинской области (QazTehna) произведено 242 автобуса (+30,8%). Кроме того, в Кокшетау («КАМАЗ-Инжиниринг») произведено 167 единиц коммерческой техники, а в Уральске («Уральскагрореммаш») выпущено 23 единицы техники.

Среди наиболее популярных брендов за январь-февраль 2024 года включаются Hyundai (7 612 единиц, +1,8%), Kia (4 077 единиц; +6,9%), Chevrolet (3 524 единицы; -14,1%), Jac (2 755 единиц; +11,1%) и Jetour (2 293 единицы). По моделям, большинство автомобилей произведено Hyundai Tucson (4 495 единиц), Chevrolet Cobalt (2 857 единиц), Jetour X70 (1 966 единиц), Kia Sportage (1 681 единица) и Jac J7 (1 244 единицы).