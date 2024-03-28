Миру нужна новая многосторонняя торговая система - Токаев

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Боаоском азиатском форуме, передает Trend.

Он подчеркнул, что нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров представляют серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем, по словам Токаева, требует устранения несправедливых торговых барьеров и повышения прозрачности цепочек поставок через цифровизацию.

Президент также выразил мнение о необходимости новых подходов в глобальной финансовой системе, где должны преобладать равные возможности для всех стран, а не получение выгоды только избранными. Он призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.

Токаев отметил, что азиатский рынок облигаций с его высоким потенциалом может поддерживать многие проекты развития. Он также выделил планы Евразийского банка развития по осуществлению первого выпуска панда-бондов в качестве нового финансового инвестиционного инструмента, который может стать критически важным для финансирования глобальных инфраструктурных проектов.