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Президент Казахстана подписал два закона, направленных на укрепление международного сотрудничества

Казахстан Материалы 28 июня 2024 00:07 (UTC +04:00)
Президент Казахстана подписал два закона, направленных на укрепление международного сотрудничества
Фото: Официальный сайт Президента Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 июня подписал два закона, направленных на укрепление международного сотрудничества, передает Trend.

Первый закон — "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров". Это соглашение нацелено на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В соответствии с ним, культурные центры двух государств будут некоммерческими организациями, аккредитованными направляющей стороной и функционирующими в соответствии с законодательством страны пребывания.

Второй закон — "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств". Как отметил министр транспорта Марат Карабаев, данное соглашение упрощает международные грузовые перевозки с использованием различных видов транспорта и способствует развитию торгово-экономических отношений между странами-участницами ОТГ.

Организация тюркских государств включает Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. В ноябре 2023 года Казахстан официально принял председательство в этой организации.

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