Президент Казахстана подписал два закона, направленных на укрепление международного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 июня подписал два закона, направленных на укрепление международного сотрудничества, передает Trend.

Первый закон — "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров". Это соглашение нацелено на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В соответствии с ним, культурные центры двух государств будут некоммерческими организациями, аккредитованными направляющей стороной и функционирующими в соответствии с законодательством страны пребывания.

Второй закон — "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств". Как отметил министр транспорта Марат Карабаев, данное соглашение упрощает международные грузовые перевозки с использованием различных видов транспорта и способствует развитию торгово-экономических отношений между странами-участницами ОТГ.

Организация тюркских государств включает Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. В ноябре 2023 года Казахстан официально принял председательство в этой организации.