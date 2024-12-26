Опознаны тела семи погибших в авиакатастрофе близ Актау — МЧС Казахстана

БАКУ/Trend/ - Опознаны тела семи погибших в результате крушения пассажирского самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС Казахстана.

Как отмечается, ранее были обнаружены тела 38 погибших, которые доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы. Среди них — шесть граждан Казахстана и три члена экипажа.

Эксперты продолжают работу с найденным на месте трагедии "черным ящиком". Для обеспечения расследования и ликвидации последствий организовано круглосуточное дежурство.

В операции участвуют 306 человек, задействованы 101 единица техники, два воздушных судна и шесть кинологических расчетов, сообщили в МЧС.

Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам погибших, прибывающим в Актау. На горячую линию и экстренную психологическую помощь поступило уже 1032 обращения, уточнили в министерстве.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей , высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.