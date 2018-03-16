Siemens направит в Кыргызстан делегацию для изучения проектов в сфере энергетики

Немецкий концерн Siemens направит в Кыргызстан свою делегацию для изучения проектов в сфере энергетики. Детали этого вопросы были обсуждены во время встречи посла Кыргызстана в Германии Эринеса Оторбаева с представителем Siemens, уполномоченным по вопросам взаимодействия с госорганами Хансом-Петером Бемом, передает Kabar.

Представитель немецкого концерна выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Кыргызстаном в области энергетики, сообщив о готовности Siemens направить в Бишкек высокопоставленную делегацию для детального обсуждения перспектив взаимодействия в этой сфере.

Оторбаев информировал о перспективных направлениях сотрудничества, в том числе и в рамках национального проекта «Таза Коом». Особо отметив, что с учетом высокого международного авторитета компании и наличием у них передового опыта в вопросах, связанных с развитием энергетических систем, Посол выразил готовность оказать максимальное содействие в подготовке визита в Кыргызстан представителей концерна.

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