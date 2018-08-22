КРФР приглашает бизнесменов из Кыргызстана и России на бизнес-форум

22 августа 2018 16:48 (UTC+04:00)

Кыргызско-российский фонд развития приглашает российские и кыргызские компании для участия в бизнес-форуме, который состоится 14 сентября 2018 года в городе Бишкек, передает Кабар. Мероприятие пройдет при поддержке Посольства РФ в КР и Торгового представительства РФ в КР.

Основная цель форума – стать главной экономической площадкой для предпринимателей Кыргызстана и России в рамках сотрудничества в ЕАЭС. Для поиска совместных бизнес-проектов между предпринимателями России и Кыргызстана будут организованы круглые столы и проведены В2В встречи по ключевым направлениям работы Форума: сельское хозяйство, машиностроение, легкая промышленность и туризм.

Мероприятие пройдет с участием официальных лиц РФ и КР, сотрудников министерств и ведомств; бизнес будут представлять учредители и топ менеджеры более 200 ведущих предприятий. На Форум приглашены представители таких крупных российских компаний как РосАгроМаркет, УралХим, Северсталь, ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», АО «Русская кожа», ООО ТД "Южно-Уральский Весовой Завод", ООО «Машиностроительная Компания КРАНЭКС» и другие.

По итогам работы форума, в случае создания совместных проектов в приоритетных для РКФР отраслях, Фонд готов предоставить льготное финансирование от 4% годовых в долларах США. Компаниям, желающим принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться на корпоративном сайте фонда: www.rkdf.org

Кыргызско-российский фонд развития был учрежден соглашением между правительством КР и РФ. С 2015 года по сегодняшний день КРФР одобрил 1451 проект на общую сумму 279 миллионов долларов. Основную долю кредитного портфеля составляют проекты в сфере производства и сельского хозяйства. Приоритетными отраслями для финансирования являются сельское хозяйство, легкая промышленность, машиностроение и электроника, и инфраструктура городов и населенных пунктов.

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