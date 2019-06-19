Премьер-министр Кыргызстана обсудил господдержку сельхозпроизводителей

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реформирования сельского хозяйства, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В ходе встречи глава правительства был проинформирован о проведении весенне-полевых работ, принимаемых мерах по финансированию сельского хозяйства посредством льготного кредитования и реализации программ по предоставлению сельскохозяйственной техники в лизинг. Было отмечено, что приоритетом в кредитовании являются хозяйствующие субъекты, уже заключившие контракты с перерабатывающими предприятиями на поставку своей продукции.

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев рассказал Премьер-министру о своей программе, которая предполагает реформирование управленческих структур и создание благоприятных условий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции на внешний рынок.

По его словам, приоритетом работы будут являться развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, продвижение и экспорт кыргызской сельхозпродукции на рынки ближнего и дальнего зарубежья, а также реализация мер по цифровизации агропромышленного комплекса.

Абылгазиев подчеркнул, что сельские труженики часто оправданно высказывают критику в адрес министерства, и перед новым руководством ведомства стоят важные задачи по реформированию отрасли, внедрению современных аграрных технологий, повышению продуктивности орошаемых земель и созданию необходимых условий для развития сельского хозяйства и поддержки крестьян.

«Мы говорим, что свыше 70% населения проживают в сельской местности, а это значит, что реформа сельского хозяйства и развитие агропромышленного комплекса напрямую скажется на жизни большей части наших граждан. Однако, многие годы наш народ в регионах был сам с собой и лишь своим упорным трудом переживал все трудности. Сегодня же Правительство нацелено на реализацию эффективных мер и добилось важных результатов для этого – принципиально решен вопрос по экспорту сельскохозяйственной продукции в страны Евразийского экономического союза, то есть, все границы для наших сельхоз товаров открыты.

Принимаются меры по повышению объема и обеспечению эффективности использования выделяемых средств на кредитование. Нужно усилить работу в наиболее приоритетных направлениях, оказывать крестьянам и хозяйствующим субъектам необходимую помощь.

Параллельно с этим мы поставили конкретные задачи перед финансовыми учреждениями, которые должны сконцентрироваться на создании условий для развития сельского хозяйства и проводить тщательный анализ использования выданных кредитных средств», - сказал Абылгазиев. – Для вас будут созданы все условия для полноценной реализации полномочий и оказана вся нужная политическая поддержка. Вы же должны обеспечить оптимизацию структуры министерства, сформировать эффективную и мобильную команду, ликвидировать все ненужные дублирующие подразделения, при этом усилив самые востребованные направления».

Касаясь проводимой работы по вводу орошаемых земель, премьер-министр особо отметил важность качественной проработки вопросов обеспечения их водными ресурсами и комплексной мелиорации земель, что является решающим условием стабильно высокого производства сельскохозяйственной продукции.

По итогам встречи премьер-министр дал ряд поручений по выработке действенных механизмов реформирования сельскохозяйственной отрасли, подчеркнув особую важность отрасли сельского хозяйства в укреплении экспортного потенциала страны и развитии регионов.

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