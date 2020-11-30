В Кыргызстане проходят онлайн-курсы для предпринимателей в области туризма

Кыргызстан 30 ноября 2020 21:57 (UTC+04:00)
В Кыргызстане проходят онлайн-курсы для предпринимателей в области туризма

При содействии Департамента туризма в рамках проекта ПРООН «Содействие торговле» начинается онлайн-курс для местных представителей туристского рынка из Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает департамент, обучение направлено на получение навыков по усилению цепочек добавленной стоимости приключенческого туризма.

Критерии отбора для участия в обучении стали:

- минимальный опыт в туризме;

- наличие плана и идей на будущее;

- готовность внести свой вклад и работать в команде, а также участие женщин не менее 40%.

В состав комиссии по отбору кандидатов на обучение входят: Департамент туризма, Аппарата полномочного представителя правительства КР в четырех областях, Фонда развития Ошской области, Кыргызского Экономического Университета имени М.Рыскулбекова, сотрудника проекта ПРООН и представителя от ОсОО «Кыргыз Туризм».

Отмечается, что всего участвовать на курсе изъявили желание 72 человека, из них комиссия отобрала 25. Участникам будут выданы сертификаты государственного образца «Управление туристической деятельностью».

Основными целями курса являются:

1. Повышение квалификации местных кадров в туризме. Обучение и повышение потенциала местных игроков туристского рынка

2. Комплексный подход к обучению и предоставление профессиональных учебных модулей по маркетингу, менеджменту, туризму, английскому языку, коучингу и цифровым навыкам

3. Сильные игроки на местном рынке для продвижения и увеличения продаж на местах

4. Улучшение качества турпродуктов приключенческого характера.

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