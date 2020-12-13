ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 18 кандидатов в президенты

Центризбирком Кыргызстана зарегистрировал 18 кандидатов на должность президента, участвующих в досрочных выборах главы государства, назначенных на 10 января, сообщает в воскресенье пресс-служба ЦИК республики, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По информации Центризбиркома, зарегистрированы Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Канатбек Исаев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Мыктыбек Арстанбек, Бактыбек Калмаматов, Имамидин Ташов, Курсан Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Эльдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Бабыржан Тольбаев, Абдил Сегизбаев, Садыр Жапаров.

12 декабря ЦИК утвердил прием подписных листов 18 кандидатов в президенты. Кандидатам в президенты до полуночи 3 декабря необходимо было сдать в ЦИК не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Ровно 20 кандидатов успели сдать необходимое количество подписных листов. Подписные листы двух кандидатов признаны недействительными.

Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января.