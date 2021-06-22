В Кыргызстане уже много повторных случаев заражения COVID-19 – глава Минздрава
В Кыргызстане уже много регистрируются повторные случаи заражения COVID-19. Об этом агентству сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По его словам, первый случай был зарегистрирован еще три месяца назад.
«Сейчас учет повторных случаев не ведем потому, что уже много среди новых выявленных случаев ежедневно. Среди больных в стационарах в крайне тяжелом состоянии тоже есть пациенты с повторными случаями. Повторно зараженные по разному переносят заболевание», - отметил министр.
Бейшеналиев сообщил, что повторные случаи связаны со снижением антител в крови.
«Также имеются случаи заражения вакцинированных между получением доз. Но они нормально переносят болезнь», - сообщил он.
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