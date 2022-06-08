Доходы госбюджета Кыргызстана выросли за год почти наполовину

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Кыргызстана в январе - апреле 2022 года выросли на 43,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (58,9 миллиарда сомов, или 730,7 миллиона долларов) - до 84,4 миллиарда сомов (один миллиард долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Кыргызстана.

По данным ведомства, расходы госбюджета в отчетный период достигли 61,4 миллиарда сомов (760,8 миллиона долларов), что на 22,8 процента больше показателя января - апреля 2021 года (50 миллиардов сомов, или 620,1 миллиона долларов).

Чистый приток в госбюджет Кыргызстана денежных средств от операционной деятельности за первые четыре месяца 2022 года составил 23 миллиарда сомов (285,9 миллиона долларов), что почти в три раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (восемь миллиардов сомов, или 110,6 миллиона долларов).