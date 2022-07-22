ЕБРР окажет поддержку модернизации ирригационной системы на юге Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Жужанна Харгитаи и министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев подписали соглашение о реализации проекта по модернизации ирригационной системы на юге Кыргызстана.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского правительства.

По ее данным, инвестиции в размере 17,8 миллиона евро будут направлены на финансирование работ по улучшению системы водоснабжения Ошской области.

"Согласно данному проекту, будет модернизирована ирригационная система и улучшено обеспечение поливной водой фермерских и земледельческих хозяйств Араванского района Ошской области", - говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день ЕБРР инвестировал 855 миллионов евро в реализацию 206 проектов в Кыргызстане, в основном уделяя внимание поддержке частного предпринимательства.