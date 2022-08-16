ЕАБР рассматривает возможность реализации ряда проектов в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает возможность реализации проектов в Кыргызстане на сумму 100 миллионов долларов.

Об этом сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, передает Trend со ссылкой на сайт vb.kg.

По его словам, Евразийский банк развития и Кыргызстан уже приняли стратегию сотрудничества.

"В настоящее время мы активно работаем над проектом по созданию центра обработки данных. Также есть ряд проектов по созданию логистических комплексов. Кроме того, мы рассматриваем реализацию нескольких проектов по строительству малых и крупных ГЭС", - сказал Подгузов.

Он также напомнил, что в мае ЕАБР подписал соглашение с кыргызским "Айыл Банком", предоставив финансирование на развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызстане.

Отметим, что Евразийский банк развития, уставный капитал которого составляет семь миллиардов долларов, с 2011 года содействует укреплению, расширению экономических связей и всестороннему развитию Кыргызстана.