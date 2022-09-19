...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Обстановка на кыргызско-таджикской границе остается напряженной - Погранслужба Кыргызстана

Кыргызстан Материалы 19 сентября 2022 07:19 (UTC +04:00)
Обстановка на кыргызско-таджикской границе остается напряженной - Погранслужба Кыргызстана

Читайте Trend в

По состоянию на 08:00 19 сентября по местному времени обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

По данным ведомства, ночь с 18 на 19 сентября прошла спокойно, без происшествий, нарушений договоренностей о прекращении огня не зафиксированы.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости