Кыргызстан и Словения активизируют экономическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 22 сентября подписал соглашение об экономическом сотрудничестве стран со словенской коллегой Таней Файон на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызстана.
В ходе встречи Кулубаев и Файон обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, отметили необходимость активизации политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.
Как отметили в министерстве иностранных дел, данное соглашение создаст благоприятные условия для наращивания двустороннего экономического сотрудничества:
- создания совместных кыргызско-словенских предприятий,
- реализации инвестиционных проектов,
- запуска работы кыргызско-словенской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Также была обозначена важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Словенией.