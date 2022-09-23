Кыргызстан и Словения активизируют экономическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 22 сентября подписал соглашение об экономическом сотрудничестве стран со словенской коллегой Таней Файон на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызстана.

В ходе встречи Кулубаев и Файон обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, отметили необходимость активизации политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.

Как отметили в министерстве иностранных дел, данное соглашение создаст благоприятные условия для наращивания двустороннего экономического сотрудничества:

- создания совместных кыргызско-словенских предприятий,

- реализации инвестиционных проектов,

- запуска работы кыргызско-словенской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Также была обозначена важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Словенией.