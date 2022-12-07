Нацбанк Кыргызстана продал $55,9 млн на валютном рынке

Национальный банк Кыргызстана накануне, 6 декабря, продал на валютном рынке 59,5 млн долларов США. Об этом регулятор сообщил на своем сайте, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Всего с начала года Нацбанк выходил с интервенцией на валютный рынок семь раз и продал с учетом последней 331,5 млн долларов, из которых, по сообщению регулятора на 10 марта, 66 млн 650 тыс. долларов продано в наличной форме, а остальная сумма — в безналичной.

Предыдущая интервенция была совершена 16 ноября. Тогда было продано 55,2 млн долларов. Самой крупной за этот год стал выход 27 января, когда регулятор продал на валютном рынке 86,5 млн долларов.

Также Нацбанк за этот год выходил семь раз с обратной интервенцией, скупив в общей сложности 190 млн 740 тыс. долларов.

Добавим, валютная интервенция проводится Нацбанком для сглаживания резких колебаний обменного курса.