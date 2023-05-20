У Кыргызстана есть значительный потенциал для беспошлинного экспорта в ЕС

БАКУ /Trend/ - В качестве страны-бенефициара Всеобщей системы преференций (ВСП+) Кыргызстан обладает потенциалом экспортировать более 6 000 товаров беспошлинно или по очень низким тарифам в страны Европейского союза.

Об этом сообщили Trend в Европейской комиссии (ЕК).

Источник отметил, что страны ВСП+ пользуются полной отменой пошлин примерно на 66 процентов всех товаров, включая "чувствительные" товары.

По данным ЕК, на данный момент в страны ЕС Кыргызстан в основном экспортирует сырье и сельскохозяйственную продукцию.

Главными европейскими импортерами товаров из Кыргызстана являются Литва, импорт которой из Кыргызстана составил 47 миллионов евро в 2022 году. За ней следуют: Германия, чей импорт из Кыргызстана в прошлом году составил 24 миллиона евро, Польша - импорт на 16 миллионов евро, Словакия - импорт на 13 миллионов евро и Латвия - импорт на 11 миллионов евро.

"Европейский союз - это открытый рынок, куда товары поставляются на основе таких конкурентных преимуществ, как качество и цена. У Кыргызстана есть потенциал стать более конкурентоспособным и увеличить свой экспорт в ЕС, который является крупнейшим торговым блоком в мире", — сказал источник.

Сообщается, что товарооборот между Кыргызстаном и странами ЕС в 2022 году составил 1,3 миллиарда евро, что в 3,9 раза превышает показатель 2021 года (337,2 миллиона евро).

В прошлом году ЕС экспортировал в Кыргызстан товаров на сумму 1,1 миллиарда евро, а импортировал на сумму 147,1 миллиона евро.