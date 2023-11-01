Кыргызстан и ЕБРР обсудили проекты в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился с Управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Центральной Азии Жужанной Харгитай и представителями этого банка, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались проекты в энергетической отрасли, инвестиционные инициативы в водоснабжении, транспорте и инфраструктуре, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Министр подтвердил готовность Кыргызстана поддерживать эти проекты и программы.

Жужанна Харгитай, со своей стороны, выразила готовность Европейского банка реконструкции и развития в поддержке предпринимательства, проектов по энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием частного сектора и проектами по борьбе с изменением климата.

В ходе встречи были достигнуты соглашения о совместной реализации таких проектов, как "Улучшение Иссык-Кульской кольцевой автодороги (участок с. Балбай Баатыр – г. Каркол)", "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Базар-Коргон" и "Цифровизация электроснабжения в Кыргызстане".